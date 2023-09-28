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12:35, 28 сентября 2023Культура

Раскрыта реакция Федора Конюхова на роль Бондарчука в «Повелителе ветра»

Раскрыта реакция Федора Конюхова на роль Федора Бондарчука в «Повелителе ветра»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Путешественник Федор Конюхов похвалил российского актера и режиссера Федора Бондарчука за роль в фильме «Повелитель ветра». Об этом Бондарчук рассказал в интервью «Известиям».

Режиссер поделился, что решил не присутствовать на просмотре картины, так как не хотел слышать критику путешественника. «Как? Смотреть на себя в его присутствии? Полтора часа? Ну поругает — я не будут присутствовать при этом», — раскрыл кинематографист.

Однако позже Бондарчук получил сообщение от Конюхова, в котором он его хвалил. «Дорогой мой друг и товарищ по православной вере Федор Сергеевич. Сегодня мы семьей, я, Ирина и Николай, побывали у вас в "Водороде" и посмотрели фильм "Повелитель ветра". Ты молодец. Красиво, талантливо, патриотично показал мой образ», — описал реакцию путешественник, отметив, что после фильма все вышли «в хорошем и приподнятом настроении».

Федор Бондарчук пришел на премьеру фильма «Повелитель ветра» в сопровождении жены, 34-летней актрисы театра и кино Паулины Андреевой.

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    Варвара Кошечкина
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