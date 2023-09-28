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20:12, 28 сентября 2023Среда обитания

В Великобритании спилили знаменитое дерево Робин Гуда

Sky News: подросток спилил знаменитое дерево из фильма «Робин Гуд: Принц воров»

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В национальном парке Нортумберленд на севере Англии 16-летний подросток спилил дерево из фильма 1991 года «Робин Гуд: Принц воров». Виновника задержала полиция, пишет Sky News.

Многовековой платан стоял в овраге у Вала Адриана — многокилометрового оборонительного укрепления, построенного римлянами для предотвращения набегов врагов. Знаменитое дерево было одним из главных фотографируемых объектов страны. В 2016 году благотворительная организация The Woodland Trust назвала платан «деревом года» Англии.

«Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость у местного сообщества и не только», — сказал старший полицейский офицер Кевин Уоринг.

В конце августа в Волгограде уничтожили тополя, якобы высаженные бывшим президентом Франции Шарлем де Голлем. Деревья росли в частном секторе на улице Кубинской в Краснооктябрьском районе. Всего тополей было 20, уничтожены были последние три.

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    Нина Ташевская
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