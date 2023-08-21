В российском городе уничтожили высаженные бывшим президентом Франции деревья

В Волгограде уничтожили тополя, высаженные бывшим президентом Франции де Голлем

20 августа в Волгограде уничтожили тополя, якобы высаженные бывшим президентом Франции Шарлем де Голлем. Об этом сообщает портал V1.RU.

Деревья росли в частном секторе на улице Кубинской в Краснооктябрьском районе. Всего тополей было 20, уничтожены были последние 3. Согласно городской легенде, в декабре 1944 года их посадил первый президент Франции. Официальные данные подтверждают, что в тот период де Голль посещал местность, однако доподлинно неизвестно, приложил ли он руку к посадке деревьев.

По словам местных жителей, участок, на котором росли деревья, сменил владельца, который решил избавиться от тополей. «Вряд ли им кто-то рассказал про то, откуда эти тополя здесь вообще взялись», — отметила собеседница издания.

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