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16:06, 21 августа 2023Среда обитания

В российском городе уничтожили высаженные бывшим президентом Франции деревья

В Волгограде уничтожили тополя, высаженные бывшим президентом Франции де Голлем
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

20 августа в Волгограде уничтожили тополя, якобы высаженные бывшим президентом Франции Шарлем де Голлем. Об этом сообщает портал V1.RU.

Деревья росли в частном секторе на улице Кубинской в Краснооктябрьском районе. Всего тополей было 20, уничтожены были последние 3. Согласно городской легенде, в декабре 1944 года их посадил первый президент Франции. Официальные данные подтверждают, что в тот период де Голль посещал местность, однако доподлинно неизвестно, приложил ли он руку к посадке деревьев.

По словам местных жителей, участок, на котором росли деревья, сменил владельца, который решил избавиться от тополей. «Вряд ли им кто-то рассказал про то, откуда эти тополя здесь вообще взялись», — отметила собеседница издания.

В июле застройщик ПИК ради строительства жилого комплекса снес памятник героям Великой Отечественной войны на территории Московского жирового комбината. Монумент, посвященный покойным работникам предприятия, был найден разбитым рядом с жилыми домами.

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    Александра Качан
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