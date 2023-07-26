Застройщик ПИК снес памятник героям Великой Отечественной ради строительства ЖК

Застройщик ПИК снес памятник героям Великой Отечественной в Москве ради строительства ЖК

Застройщик ПИК снес памятник героям Великой Отечественной войны в Москве. От монумента избавились ради строительства жилого комплекса, передает «Москвич MAG».

Памятник располагался на территории Московского жирового комбината, недалеко от станции метро «Текстильщики». Он был посвящен покойным работникам предприятия. Впервые объект захотели снести в 2021 году, однако дочь одного из героев обратилась к депутату Госдумы Татьяне Буцкой с просьбой сохранить монумент. Тогда депутат заявила, что памятник удалось отстоять и в будущем он не будет подвергнут сносу.

В среду, 26 июля, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин сообщил, что памятник был найден разбитым рядом с жилыми домами. Он направил сообщение в прокуратуру с просьбой призвать виновных в разрушении монумента к ответственности.

В компании ПИК заявили, что собираются восстановить памятник и благоустроить возле него сквер. Реставрация займет около двух недель. «Чтобы переместить монумент без нанесения ущерба исторической ценности и воссоздать его в первоначальном виде, специалисты разобрали конструкцию по технологическим картам в точном соответствии с его первоначальной сборкой», — добавили представители застройщика.

Ранее жители Львовской области попытались уберечь от сноса советские памятники. Руководство Белжской территориальной общины попыталось скрыть наличие в населенных пунктах таких объектов, чтобы спасти их от уничтожения.