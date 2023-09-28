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17:24, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Литву прибыл самолет НАТО

Flightradar: в Литву из Турции прибыл самолет НАТО AWACS

Фото: Christof Koepsel / Getty Images

В Литву из Турции прибыл самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) E-3A Sentry, следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Как сообщает РИА Новости, военный самолет с номером полета NATO12 барражирует в районе литовского Шауляя. Также отмечается, что это самолет AWACS E-3A Sentry Североатлантического альянса, базирующийся в Турции.

Как писал ТАСС со ссылкой на командование армии Литвы, AWACS прибыли в страну для выполнения разведывательного задания на авиабазу Зокняй в городе Шяуляй. Согласно плану, прибывшие из Турции самолеты будут совершать полеты из Литвы над территорией стран — членов НАТО в течение нескольких недель.

Количество находящихся на авиабазе Зокняй самолетов-разведчиков не уточняется. Также вместе с ними прибыл военный контингент из 150 человек.

27 сентября в 200 километрах от западного побережья Крыма заметили патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил США.

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    Анастасия Яланская
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