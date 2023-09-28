На Украине заподозрили двух граждан в поддержке России

СБУ задержала двух украинцев и обвинила их в поддержке России

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух граждан республики и обвинила их в «посягательстве на территориальную целостность» страны из-за призывов к поддержке России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Уточняется, что речь идет о сотруднице лицея Николаева, которая якобы создала «антиукраинскую группу» в запрещенном на Украине «ВКонтакте». Кроме того, в подконтрольной украинским военным части Запорожской области задержали представителя местной общественной организации. По информации СБУ, он сотрудничал с бывшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым, а также распространял информацию о протестных настроениях в регионе с помощью Telegram-канала.

«Злоумышленникам грозят различные сроки заключения, в том числе до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества», — говорится в заявлении службы.

Ранее СБУ заочно возбудила дело в отношении руководителя медиахолдинга Донецкой народной республики Романа Беседина. Его обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «госизмене».