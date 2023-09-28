Полковник СБУ заявил о мощи Российской армии

Полковник СБУ Костенко признал ВС РФ сильным и подготовленным противником

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко заявил в интервью YouTube-каналу «Украинская правда», что Россия является сильным противником.

В частности, военный отметил российские подразделения морской пехоты, десантников, спецназ и артиллерию. Костенко также отметил, что российским военным сложно противостоять на поле боя. Он считает, что бойцы Российской армии имеют боевой опыт и хорошо подготовлены.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) без западного финансирования не смогут продолжать боевые действия и капитулируют. «Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем», — предрек он.

Соскин также заявил, что прекращение помощи от Запада вполне вероятно.