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18:42, 28 сентября 2023Ценности

Стилистка назвала самую модную и устаревшую обувь на осень

Фото: Anna Zhuk / Shutterstock / Fotodom

Звездная стилистка Кендра Шарп назвала самую модную и устаревшую обувь на осень 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Insider.

В трендах оказались балетки, туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме) и лоферы, оформленные открытой пяткой и множеством страз. Вдобавок специалистка отметила, что осенним образам добавит изюминку джинсовая обувь.

Кроме того, собеседница издания призвала читателей носить сабо не только дома. «Сабо очень универсальны и придают непринужденность любому сочетанию, особенно джинсам с футболкой», — пояснила эксперт. Шарп также обратила внимание на низкие кроссовки, оголяющие щиколотки, и сапоги длиной до бедра или колена.

В то же время актуальность утратили кроссовки на платформе и челси, которые рекомендуется заменить на туфли со шнуровкой. Кроме того, в настоящем сезоне устарели туфли с круглым носом. По словам эксперта, в моду вновь вернутся остроносые варианты из лакированной кожи.

В заключение Шарп предложила отказаться от ярких и неоновых цветов в обуви. «Подумайте о красных, бордовых и землистых тонах, чтобы они согрели вас в прохладные месяцы», — уточнила она.

Ранее креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Представители марки посоветовали обратить внимание на драповые пальто-коконы, которые отличаются объемным силуэтом, спущенной линией плеча и английским воротником.

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    Мария Винар
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