Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на осень

Gloria Jeans посоветовала россиянам обратить внимание на драповые пальто-коконы

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

Представители марки посоветовали обратить внимание на драповые пальто-коконы, которые отличаются объемным силуэтом, спущенной линией плеча и английским воротником. Присмотреться стоит как к спокойным базовым цветам, так и к ярким — конфетно-розовому или мятному.

В то же время актуальности не теряют классические нейлоновые бомберы и дутые жилеты. Во втором случае специалисты порекомендовали сделать выбор в пользу вариантов с функциональными элементами, которые обеспечивают дополнительную защиту от холода, — например, ветрозащитными клапанами, фиксаторами, воротниками-стойками и удлиненной спинкой.

Также эксперты отметили бомберы из теплого флиса с плюшевой текстурой. Подобный предмет гардероба может быть дополнен нашивками в виде эмблем и вдохновляющих надписей.

В августе в Gloria Jeans назвали неочевидные цвета, которые станут модными осенью 2023 года. По мнению специалистов, популярной остается тема метавселенной, поэтому в моду войдут полуночный синий, розовый коралл, графитовый и ультрафиолет.