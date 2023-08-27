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18:38, 27 августа 2023Ценности

Россиянам назвали неочевидные модные цвета на осень

Gloria Jeans назвала коралловый и графитовый неочевидно модными цветами на осень

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала неочевидные цвета, которые станут модными осенью 2023 года. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру» в воскресенье, 27 августа.

По мнению специалистов, популярной остается тема Метавселенной, поэтому в моду войдут полуночный синий, розовый коралл, графитовый и ультрафиолет. Кроме того, в список трендовых цветов попал розовый в различных вариациях — от яркой фуксии до пудрового и светло-персикового, которыми можно заменить привычный белый в официальных образах.

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Среди актуальных оттенков, предложенных экспертами института цвета Pantone, — также оказались глубокий оливковый и «серый песок». Данные цвета отлично впишутся как в повседневную базу, так и в деловой гардероб, считают эксперты.

Ранее в августе креативная команда бренда Gloria Jeans перечислила самые практичные и актуальные вещи на период межсезонья. В первую очередь представители бренда предложили обратить внимание на ультралегкие дутые жилеты. Кроме того, популярность набирают худи и свитшоты-тедди из поларфлиса — мягкого материала с плюшевой текстурой.

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    Карина Черных
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