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14:24, 22 августа 2023Ценности

Россиянкам перечислили самые практичные вещи на межсезонье

Gloria Jeans: дутый жилет — самая практичная вещь на период межсезонья

Фото: Пресс-служба Gloria Jeans

Креативная команда бренда Gloria Jeans перечислила самые практичные и актуальные вещи на период межсезонья. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 22 августа.

В первую очередь представители бренда предложили обратить внимание на ультралегкие дутые жилеты. Трендовые в текущем сезоне модели имеют расслабленный О-силуэт, асимметричный низ и вместительные карманы. Практичность вещи придают функциональные детали: например, воротник-стойка, фиксаторо снизу и удлиненная спинка гарантируют защиту от ветра.

Кроме того, популярность набирают худи и свитшоты-тедди из поларфлиса — мягкого материала с плюшевой текстурой. В межсезонье данные предметы гардероба можно носить вместо верхней одежды в качестве второго слоя — под хлопковую футболку или лонгслив.

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По мнению экспертов, трикотажные костюмы эстетики «спортшик» на базе свитшотов и широких брюк также остаются актуальными. Специалисты рекомендуют присмотреться к однотонным моделям насыщенных цветов — алого, апельсинового фреша, травянистого зеленого, конфетного розового.

Среди прочего, снова в тренде худи half-zip — с молнией до середины груди. Лайфхак для переменчивой погоды — выбирать утепленные костюмы с мягкой флисовой подкладкой.

В марте креативная команда марки Gloria Jeans назвала самые актуальные модели джинсов на 2023 год. Рейтинг главных трендов сезона возглавили джинсы-парашюты.

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    Карина Черных
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