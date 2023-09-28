СКР возбудил дело против мужчины за фото с нацистской символикой

Против жителя Ставрополя возбудили дело за фотографии с нацистской символикой

В Ставрополе возбудили дело против местного жителя, публично продемонстрировавшего нацистскую символику. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с апреля 2021 года по август 2022 года мужчина размещал в сообществе фото с нацистской символикой. Ранее у него уже было административное наказание за аналогичное преступление.

Теперь следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 282.4 («Неоднократное публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хакасии суд приговорил 49-летнего жителя Абакана к году колонии-поселения за реабилитацию нацизма и незаконное хранение боеприпасов.