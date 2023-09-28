Внешность королевы Испании оценили в сети словами «похожа на загорелую ящерицу»

Королева-консорт Испании Летиция вышла в свет в наряде без рукавов, и ее внешность оценили в сети словами «похожа на загорелую ящерицу». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 51-летняя супруга короля Филиппа VI посетила премию в области инноваций Retina Eco в Мадриде. Для мероприятия она выбрала полностью обнажающее руки бирюзовое платье длины макси с тонким черным поясом и лодочки на каблуках. Кроме того, августейшая особа распустила волосы, сделала макияж в коричневой цветовой гамме и дополнила образ серьгами-подвесками.

Читатели издания высказались о внешности королевы под публикацией. «Непривлекательная худоба», «Изможденный шик», «Видно каждую мышцу и сухожилие», «Некрасивые руки», «Одни кости», «Похожа на загорелую ящерицу в очень дорогом платье», — заявили юзеры.

В январе королеву Испании сравнили с героиней сериала «Уэнсдей» из-за нового публичного выхода. 50-летняя знаменитость посетила открытие FITUR Tourism Fair в Мадриде. На размещенных кадрах видно, что для посещения мероприятия она выбрала черный лонгслив бренда Sandro с V-образным декольте и белым воротником в сочетании с прямыми брюками в тон верха. Ее готический образ дополнил макияж в стиле smoky eyes.