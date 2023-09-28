Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 28 сентября 2023Мир

В Ирландии задержали украинцев по подозрению в контрабанде двух тонн кокаина

RTE: в Ирландии задержали трех украинцев по подозрению в контрабанде кокаина

Фото: AS / CLH / Reuters

Полиция Ирландии задержала трех граждан Украины по подозрению в контрабанде наркотических веществ после конфискации рекордной партии кокаина весом 2,2 тонны. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.

«Трое мужчин — иранец и двое украинцев — были арестованы, сотрудники полиции продолжили опрашивать членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором были обнаружены наркотики», — говорится в публикации.

Отмечается, что еще трое фигурантов дела, являющиеся гражданами Ирана, Украины и Великобритании, в данный момент допрашиваются полицией.

Ранее в США задержали жителя Мексики, который попытался спрятать в партии огурцов 180 килограммов кокаина. Общая стоимость запрещенного груза составила около 5,3 миллиона долларов (более 511 миллионов рублей).

Оружие России: на страже Родины
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости

Польша подтвердила принадлежность Украине упавшей в ноябре ракеты

Россиянам предложили простой способ стать благотворителями

Врач предупредил о трагических последствиях хранения овощей в погребе

Риелтор лишила жилья семью с больным ребенком

Неизвестная женщина назвалась женой Илона Маска и проникла на предприятие SpaceX

Apple приостановила работу над своим автомобилем

Стало известно о нарушении при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе

Кейт Миддлтон заметили на публике в старом пиджаке Zara

Группа Little Big отреклась от России

В Ирландии задержали украинцев по подозрению в контрабанде двух тонн кокаина

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости