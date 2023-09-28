В Ирландии задержали украинцев по подозрению в контрабанде двух тонн кокаина

RTE: в Ирландии задержали трех украинцев по подозрению в контрабанде кокаина

Полиция Ирландии задержала трех граждан Украины по подозрению в контрабанде наркотических веществ после конфискации рекордной партии кокаина весом 2,2 тонны. Об этом сообщает телерадиокомпания RTE.

«Трое мужчин — иранец и двое украинцев — были арестованы, сотрудники полиции продолжили опрашивать членов экипажа грузового судна MV Matthew, на котором были обнаружены наркотики», — говорится в публикации.

Отмечается, что еще трое фигурантов дела, являющиеся гражданами Ирана, Украины и Великобритании, в данный момент допрашиваются полицией.

Ранее в США задержали жителя Мексики, который попытался спрятать в партии огурцов 180 килограммов кокаина. Общая стоимость запрещенного груза составила около 5,3 миллиона долларов (более 511 миллионов рублей).