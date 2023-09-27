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12:11, 27 сентября 2023Из жизни

Мужчина попытался провезти через границу 180 килограммов наркотика в огурцах

NYP: гражданин Мексики пытался провезти в США 180 килограммов кокаина в огурцах

Фото: Harshal S. Hirve / Unsplash

В США задержали жителя Мексики, который попытался спрятать в партии огурцов 180 килограммов кокаина. Об этом сообщает New York Post (NYP).

33-летний мужчина прибыл в город Сан-Диего, штат Калифорния, на грузовике с прицепом. Согласно документам, он хотел провезти через границу партию огурцов. Однако сотрудники таможни решили проверить груз и обнаружили в кузове 146 упаковок наркотика, спрятанных среди овощей.

Всего гражданин Мексики пытался провезти более 180 килограммов кокаина. Общая стоимость запрещенного груза составила около 5,3 миллиона долларов (более 511 миллионов рублей).

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New York Post пишет, что в апреле таможенники Сан-Диего столкнулись с похожей ситуацией. Тогда 48-летний мексиканец пытался ввезти в США более 360 килограммов фентанила в партии зеленой фасоли.

Ранее сообщалось, что испанская таможня конфисковала крупнейшую в истории страны партию кокаина, который был спрятан в коробках с бананами. В прибывшем из Эквадора грузе бананов таможенники обнаружили и изъяли рекордную по объему партию кокаина весом 9,5 тонны.

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    Никита Савин
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