Мужчина попытался провезти через границу 180 килограммов наркотика в огурцах

NYP: гражданин Мексики пытался провезти в США 180 килограммов кокаина в огурцах

В США задержали жителя Мексики, который попытался спрятать в партии огурцов 180 килограммов кокаина. Об этом сообщает New York Post (NYP).

33-летний мужчина прибыл в город Сан-Диего, штат Калифорния, на грузовике с прицепом. Согласно документам, он хотел провезти через границу партию огурцов. Однако сотрудники таможни решили проверить груз и обнаружили в кузове 146 упаковок наркотика, спрятанных среди овощей.

Всего гражданин Мексики пытался провезти более 180 килограммов кокаина. Общая стоимость запрещенного груза составила около 5,3 миллиона долларов (более 511 миллионов рублей).

New York Post пишет, что в апреле таможенники Сан-Диего столкнулись с похожей ситуацией. Тогда 48-летний мексиканец пытался ввезти в США более 360 килограммов фентанила в партии зеленой фасоли.

Ранее сообщалось, что испанская таможня конфисковала крупнейшую в истории страны партию кокаина, который был спрятан в коробках с бананами. В прибывшем из Эквадора грузе бананов таможенники обнаружили и изъяли рекордную по объему партию кокаина весом 9,5 тонны.