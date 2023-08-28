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17:18, 28 августа 2023Из жизни

Таможенники нашли рекордную партию кокаина в партии бананов

Daily Mail: таможенники в Испании изъяли рекордный груз кокаина

Фото: Ilona Frey / Unsplash

Испанская таможня конфисковала крупнейшую в истории страны партию кокаина, который был спрятан в коробках с бананами. Об этом сообщает Daily Mail.

В прибывшей из Эквадора партии бананов таможенники обнаружили и изъяли рекордную по объему партию кокаина весом 9,5 тонны. Представитель испанской налоговой службы Хосе Карлос Аробес сообщил, что наркотики были найдены в холодильном контейнере среди 1080 ящиков с бананами.

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Коробки с кокаином были помечены более чем 30 различными логотипами, включая Chevrolet, Louis Vuitton и Tag Heuer. Предположительно, груз должна была получить европейская преступная группа.

До этого крупнейший груз кокаина был обнаружен в Испании в 2018 году и составлял 8,4 тонны. Тогда наркотики были также обнаружены в контейнере с бананами.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование в июле, когда к ним поступила информация о предстоящей в августе поставке кокаина из Колумбии через Эквадор. Стоящая за этой поставкой организация могла отправлять до 40 контейнеров в месяц, некоторые из которых содержали наркотики.

Груз наркотиков должен был быть доставлен в Португалию для дальнейшего распространения по всей Европе. Полиция пока никого не арестовала, но заявила, что эта операция нанесла беспрецедентный удар по одной из крупнейших в мире преступных организаций по распространению кокаина.

Ранее сообщалось, что офицеры таможенной службы в США обнаружили и изъяли партию начиненного кокаином сыра, которую попытался провезти на территорию страны 22-летний мужчина. Рентгеновское сканирование сыра выявило аномалии.

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    Алиса Дмитриева
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