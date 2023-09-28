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20:33, 28 сентября 2023Мир

Ливийская национальная армия заявила о встрече Хафтара с Путиным и Шойгу

Ливийская национальная армия заявила о встрече Хафтара с Путиным и Шойгу в РФ
Халифа Хафтар

Халифа Хафтар. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на странице армии в Facebook (признана в России экстремистской и запрещена).

Подробности встречи не приводятся. В армии также рассказали, что в составе делегации, встречающей Хафтара, был заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Как сообщалось ранее, командующий ЛНА прибыл в Россию во вторник, 26 сентября. Тогда в армии рассказали, что в ходе официального визита состоялись переговоры с российскими ответственными лицами по поводу развития событий в Ливии.

Стороны также обсудили двусторонние отношения и пути их укрепления.

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    Варвара Кошечкина
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