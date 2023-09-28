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09:18, 28 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с министром обороны Великобритании

Зеленский обсудил системы ПВО с министром обороны Великобритании Шэппсом

Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом. Об этом сообщает офис президента страны.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вновь назначенным государственным секретарем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по обороне Грантом Шэппсом, который находится в нашей стране с визитом», — говорится в сообщении.

Президент Украины поблагодарил Лондон за оказание мощной финансовой, военной и гуманитарной помощи. Собеседники также обсудили возможности усиления украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман дал Зеленскому совет быть более сдержанным в международных переговорах, чтобы не оттолкнуть союзников.

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    Алевтина Запольская
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