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09:21, 28 сентября 2023Среда обитания

Землю после 10 лет брака захотели раздавать бесплатно

Члены ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о бесплатной земле после 10 лет брака

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Члены партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, согласно которому семьям, которые проживают в браке более 10 лет и имеют как минимум одного ребенка, будут предоставлять земельные участки. О том, что они захотели раздавать таким семьям землю бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Авторы инициативы хотят внести изменение в Земельный кодекс, чтобы дать возможность вышеупомянутым семьям бесплатно получить земельный участок. Предоставленная территория станет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая детей.

«Предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, рождения детей и их всестороннего развития», — убеждены члены ЛДПР. Слуцкий отметил, что инициатива позволит постепенно перейти от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной загородной застройки — она комфортнее «человейников» и лучше подходит для воспитания детей. Помимо этого, он считает, что выдача земли семьям, состоящим более 10 лет в браке, поможет развитию страны и института семьи, а также «поколений здоровых, спортивных, счастливых людей».

Ранее стало известно, что кабмин РФ отклонил инициативу о безвозмездном предоставлении земли россиянам, прожившим в зарегистрированном браке от 10 лет и имеющим одного ребенка и более, сочтя данную меру излишней.

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