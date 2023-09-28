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13:39, 28 сентября 2023Экономика

Россиянам рассказали о законности разглашения зарплаты

Юрист Чеботарев: разглашение размера зарплаты не запрещено законом

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Запреты на разглашение информации о заработной плате не имеют юридической силы, поскольку не предусмотрены законом о коммерческой тайне, рассказал радиостанции «Говорит Москва профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения ВШЭ Александр Чеботарев.

По словам эксперта, в законе четко описаны сведения, не подлежащие разглашению и данных о зарплате там нет. Возможность говорить о таком с коллегами он связал с «нравственным» выбором человека, пояснив, что «тут вопрос в том, что кому и кто это разглашает». Специалист подчеркнул, что с точки зрения закона наказания за такие разговоры не предусмотрено.

Как стало известно из результатов недавнего опроса сервиса «Зарплата.ру», наибольшее число россиян (48 процентов) сталкивались с корпоративными требованиями не разглашать размер заработной платы.

Ранее юрист объяснил, в каких случаях работодатель имеет право не выплатить увольняющемуся работнику часть зарплаты. Речь может идти о сумме не более 20 процентов от положенного, при этом должны быть выданы все причитающиеся отпускные.

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    Дмитрий Воронин
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