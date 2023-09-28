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17:28, 28 сентября 2023Забота о себе

Сексолог назвал способ корректно спросить партнера о венерических болезнях

Фото: Unsplash

В предложении провериться на венерические заболевания перед первым сексом с новым партнером нет ничего некорректного, считает врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Способ корректно спросить о справке на ЗППП он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, если в отношениях есть высокая степень взаимопонимания, о возможных заболеваниях можно поговорить спокойно. «Но строить беседу нужно не в формате "доступ к телу через справку", что может показаться унизительным, а в формате взаимной заботы о здоровье друг друга. Важно объяснить, что человек может быть носителем, сам не зная об этом, что бывает контактно-бытовой путь передачи, и что это нормальный шаг взаимной диспансеризации», — заявил Кульгавчук.

Просьба предоставить справку об отсутствии ЗППП, продолжил врач, станет для пары «тестом» на умение договориться. «Если же отношения не настолько доверительные, может, стоит задаться вопросом, что не нужно спешить в постель, если не получается договориться о такой мелочи до? Ведь это тест на договороспособность и интеллект. Ведь в сексе важна не только страсть, но и здоровье и доверие», — уточнил он.

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    Александра Лисица
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