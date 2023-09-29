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16:42, 29 сентября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Энистон раскрыла секрет моложавой внешности

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дженнифер Энистон раскрыл секрет моложавой внешности. Соответствующее интервью появилось на сайте модного журнала CR Fashion Book.

По словам знаменитости, она по жизни следует четырем правилам, которые помогают ей оставаться в подтянутой форме. «Я пью много воды, ежедневно двигаюсь, стараюсь есть цельные свежие продукты и спать как можно больше», — рассказала она.

Кроме того, 54-летняя звезда телесериала «Друзья» отметила, что ограничивает себя в чтении и прослушивании новостей. «Наш мир действительно переживает некоторые трудности, и я знаю, что нас всех это очень волнует, но иногда я думаю, что нам необходимо выключить посторонний шум», — заключила собеседница издания.

В июне Дженнифер Энистон раскрыла негативные последствия продолжительной карьеры для внешнего вида. Телезвезда рассказала, что изнуряла себя тренировками ради подтянутого тела на протяжении 15 лет. По словам знаменитости, ей приходилось ограничивать себя, чтобы вписываться в стандарты внешности Голливуда.

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    Мария Винар
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