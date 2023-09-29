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15:49, 29 сентября 2023Силовые структуры

Пытавшихся поджечь охранника ночного клуба мигрантов арестовали

В Уфе за поджог охранника ночного клуба арестовали двух мигрантов из Узбекистана

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Кировский районный суд Уфы арестовал двоих мигрантов из Узбекистана, которые пытались поджечь охранника на входе в ночной клуб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемые пробудут под стражей два месяца.

Мужчин задержали в аэропорту 28 сентября. Их обвиняют в покушении на лишение жизни человека, совершенное с особой жестокостью.

По данным следствия, фигуранты дела планировали отомстить сотрудникам клуба, которые отказали им во входе из-за состояния опьянения. Мужчины покинули заведение, отправились на ближайшую автозаправку, где приобрели бензин, а затем вернулись и облили горючей жидкостью охранника и пол возле заведения и подожгли. К счастью, сотрудники успели вовремя покинуть место происшествия и не пострадали.

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