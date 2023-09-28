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14:10, 28 сентября 2023Силовые структуры

Двое мигрантов подожгли охранника клуба в российском городе и попали на видео

В Уфе задержали двоих мигрантов, устроивших поджог охранника на входе клуба

Двоих мигрантов из Узбекистана задержали после поджога охранника на входе одного из клубов Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash и публикует видео происшествия.

На кадрах видно, как один из злоумышленников обливает жидкостью двоих работников заведения. После этого он поджигает бензин предметом, похожим на зажигалку, и скрывается с места происшествия.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Башкортостан, все произошло ночью 28 сентября. Двое мигрантов из Узбекистана планировали попасть в ночное заведение города, но получили отказ от охранников из-за возможного состояния алкогольного опьянения. Тогда мужчины набрали бензин на ближайшей заправке, вернулись к клубу и облили одного из сотрудников горючей жидкостью. После этого злоумышленники подожгли вход и скрылись с места происшествия.

Никто из присутствующих не пострадал.

Мигрантов задержали в аэропорту перед полетом в Москву. В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на лишение жизни человека, совершенное группой лиц с особой жестокостью общеопасным способом»). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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    Олеся Мицкевич
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