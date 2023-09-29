В США назвали драконовскими меры Украины для призыва в армию

Asia Times: Украина использует драконовские меры для призыва в армию

Владимир Зеленский использует драконовские меры для призыва в армию на Украине. Об этом пишут журналисты Asia Times из США.

«Долгожданные весенние и летние наступательные операции Украины не принесли того эффекта, на который рассчитывали западные страны. На самом деле все с точностью до наоборот», — считают обозреватели издания.

По мнению авторов материала, несмотря на поддержку Запада, украинская армия не смогла достичь успехов на поле боя, вследствие чего Киеву придется проводить очередную мобилизацию. При этом колумнисты издания назвали меры властей Украины, используемые для призыва, драконовскими.

«Киев прибегает ко все более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих», — пишут журналисты. Обозреватели напомнили, что Украина распространила мобилизацию на инвалидов, которые ранее не подлежали к призыву.

Авторы статьи считают, что политика Украины в отношении мобилизации, в частности, запрет мужчинам призывного возраста покидать территорию страны, приводит к моральному упадку среди граждан, а также уменьшает число поддерживающих боевые действия.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что Украине придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств у российских войск. По его словам, данная мера необходима из-за наращивания Россией боевых ресурсов.