ФСБ уличила главу крупнейшего в российском регионе застройщика в махинациях

В Челябинске ФСБ задержала гендиректора строительной компании «ЮУ КЖСИ»

Сотрудники ФСБ задержали в Челябинске главу крупнейшей в регионе строительной компании «ЮУ КЖСИ» Владимира Атаманченко и обвинили в махинациях на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Застройщику вменяется злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Атаманченко перечислил 10 миллионов рублей со счета фирмы на оплату личных займов.

ЮУ КЖСИ является крупнейшей строительной компанией Челябинской области. Ее возглавляла Наталья Салеева из ближайшего окружения бывшего губернатора Бориса Дубровского.