Стали известны новые подробности финансовых махинаций членов семьи Байдена

WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях

Бизнесмены Фрэнсис и Джеймс Байдены, приходящиеся действующему президенту США Джо Байдену младшими братьями, использовали политическое влияние семьи в деловых целях. Об этом сообщается в расследовании газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Бывшие партнеры Байденов по бизнесу вспоминают, что братья пытались произвести на них впечатление и «продемонстрировать свою связь с властью», периодически прерывая деловые встречи ради звонка «большому парню», под которым они подразумевали главу США. Сам Джо Байден также звонил во время встреч, но, как утверждают очевидцы, в беседе он справлялся о здоровье своих родственников и шутил.

«История заключалась в том, что у них были отношения с различными профсоюзами, и они ожидали, что смогут получить профсоюзное финансирование или профсоюзные инвестиции в фонд», — цитирует издание финансового эксперта с Уолл стрит Чарльза Провини, которого Байдены попросили стать главой их фонда.

Братья Байдены также заключали сделки от имени американского президента, чтобы заручиться поддержкой профсоюзных организаций и правительственных учреждений. Отмечается, что Джеймс Байден, являющийся владельцем строительной фирмы, пытался таким образом лоббировать продвижение своего бизнеса по строительству домов в Ираке.

Ранее стало известно, что сын президента США Джо Байдена Хантер участвовал в разработке и реализации плана и привлек отца для закрытия дела против украинской газодобывающей компании Bursima в 2014 и 2015 годах. При этом Хантер Байден как минимум 15 раз вылетал за рубеж на правительственном самолете вместе с отцом, когда тот был вице-президентом.