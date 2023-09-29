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15:07, 29 сентября 2023Среда обитания

В России допустили повторение финансового кризиса 2008 года

Член Гильдии риелторов Самойлов: перегрев ипотеки грозит обвалом цен

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Увеличение объемов ипотечного кредитования грозит России финансовым кризисом. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

По словам Самойлова, в последние годы финансирование большинства операций на рынке недвижимости проходит за счет ипотеки. При этом в стране растет закредитованность, а доходы в реальном выражении падают с учетом инфляции. В итоге весь рынок ставится под угрозу ценового обвала, потому что у россиян не хватает денег на обслуживание кредитов.

В связи с этим эксперт допустил возможные банкротства в банковском секторе, сравнив текущую ситуацию со сценарием 2008 года — великой рецессией, которая в США началась с ценового обвала на ипотечном рынке.

Центробанк ранее увидел признаки перегрева на рынке ипотеки, отметив, что она растет высокими темпами — за 12 месяцев выдачи кредитов выросли на 30 процентов.

Чтобы не допустить дальнейшего перегрева ипотеки, с 1 октября ЦБ изменит правила ее выдачи. Регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Изменения могут привести к тому, что банки могут начать неохотно одобрять ипотеки с небольшим первоначальным взносом и отказываться работать с закредитованными заемщиками.

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    Мария Черкасова
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