С 1 октября ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

С 1 октября в России изменятся правила выдачи ипотеки. Центробанк с начала месяца повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Предупреждение об этом есть на сайте регулятора. Мера направлена на ограничение рисков заемщиков и банков.

Уточняется, что самые большие надбавки будут установлены в сегменте договоров долевого участия (ДДУ) для учета завышения стоимости квартир на первичном рынке жилья. Кроме того, максимальный коэффициент будет применяться тогда, когда желающий получить ипотеку чрезмерно закредитован — то есть выплаты по кредитам составляют больше 60 процентов его дохода. Грубо говоря, это означает, что банки могут неохотно одобрять ипотеки с небольшим первоначальным взносом и еще более неохотно работать с закредитованными заемщиками.

В целом рисковая ипотека станет для банков невыгодной, объясняла доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. По ее мнению, прямого запрета на подобные займы не будет, однако для того, чтобы их выдавать кредитным организациям придется существенно увеличивать свои резервы. В целом, вводимые регулятором ограничения должны охладить рынок и помешать неоправданному росту цен, уверена эксперт.