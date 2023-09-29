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17:15, 29 сентября 2023Россия

Украинские диверсанты попытались прорваться в Россию на БМП

Shot: украинские диверсанты пошли на РФ в районе Брянской области на БМП

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские диверсанты на боевых машинах пехоты (БМП) попытались прорваться на территорию России в районе Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что пограничники обнаружили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в районе реки Снов недалеко от поселка Луговой Климовского района. По данным источника, диверсантов было около 10 человек, они были вооружены автоматами Калашникова.

Помимо этого, перед попыткой прорыва велся артиллерийский обстрел. Диверсантов отбросили назад, среди них есть раненые. Прорыва границы не произошло.

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В начале сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Минобороны России пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Севском районе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Оружие России: на страже Родины
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    Никита Абрамов
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