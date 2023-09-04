Брянский губернатор сообщил о попытке проникновения украинских диверсантов

Богомаз: в Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России совместно с подразделениями Минобороны России пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Севском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что на месте боестолкновения в приграничном районе были найдены вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства.