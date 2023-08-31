ФСБ показала видео пресечения деятельности ДРГ в Брянской области

ФСБ опубликовала видео пресечения деятельности ДРГ в Брянской области

Видео: РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала новое видео пресечения деятельности диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Кадры публикует РИА Новости.

На записи видно большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы и гранаты, а также средства связи и электронные устройства.

ДРГ, состоящая из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Минобороны Украины, проникла в Навлинский район Брянской области 30 августа.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, МВД и Росгвардии в результате совместной спецоперации разгромили диверсантов, двое из них погибли, пятерых взяли в плен. При этом двое росгвардейцев получили ранения — их представят к госнаградам.