Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:07, 31 августа 2023Силовые структуры

ФСБ показала видео пресечения деятельности ДРГ в Брянской области

ФСБ опубликовала видео пресечения деятельности ДРГ в Брянской области

Видео: РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала новое видео пресечения деятельности диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области. Кадры публикует РИА Новости.

На записи видно большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы и гранаты, а также средства связи и электронные устройства.

ДРГ, состоящая из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Минобороны Украины, проникла в Навлинский район Брянской области 30 августа.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, МВД и Росгвардии в результате совместной спецоперации разгромили диверсантов, двое из них погибли, пятерых взяли в плен. При этом двое росгвардейцев получили ранения — их представят к госнаградам.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    ФСБ показала видео пресечения деятельности ДРГ в Брянской области

    Депутата Госдумы экстренно госпитализировали в Москве

    Продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

    Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли и попался

    Раскрыта доля владеющих дачей россиян

    Троих хранивших тысячи патронов и оружие россиян задержали

    Международные резервы России выросли

    Блогерша с нулевым размером груди снялась в прозрачном нижнем белье

    Опубликованы первые фото героев из продолжения легендарного сериала нулевых

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости