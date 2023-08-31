ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

ФСБ: под Брянском ликвидирована украинская ДРГ из сотрудников СБУ, ГУР и ССО

В Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, МВД и Росгвардии в результате совместной спецоперации уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), состоящую из военнослужащих элитных украинских подразделений, — об этом сообщили в спецслужбе.

В результате боев двоих бойцов ДРГ ликвидировали, еще пятерых взяли в плен. При этом двое росгвардейцев получили ранения — их представят к госнаградам.

Диверсанты проникли в Брянскую область

ДРГ, состоящая из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Минобороны Украины, проникла в Навлинский район Брянской области 30 августа. Об их прибытии российские силовики узнали заранее, поэтому стали прочесывать территорию для выявления диверсантов.

Личный состав территориального органа Росгвардии был оперативно ориентирован на поиск и задержание диверсантов. Пятеро росгвардейцев проводили поисковые мероприятия в лесном массиве Навлинского района, в ходе которых была обнаружена группа из семи человек Валерий Грибакин официальный представитель Росгвардии

Семерых вооруженных людей в камуфляже заметили у населенных пунктов Сосновское и Глинное, в 50 километрах от государственной границы. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, группу росгвардейцев возглавлял начальник разведки Брянского управления Росгвардии.

Боец одного из спецподразделений Украины Фото: Reuters

Участников ДРГ задержали после внезапной атаки

Старший группы росгвардейцев решил оставить двоих бойцов в засаде, а троих отправить за диверсантами. Когда участники ДРГ остановились на привал, бойцы Росгвардии внезапно атаковали их с трех сторон.

Хотя соотношение сил было один к двум не в нашу пользу, фактор неожиданности сработал депутат Госдумы Александр Хинштейн

В ходе боя двое росгвардейцев получили легкие пулевые ранения, но сумели уничтожить двоих диверсантов, оказавших сопротивление, и взять в плен еще четверых. Седьмого участника ДРГ захватили оставшиеся в засаде бойцы Росгвардии. Росгвардейцы удерживали пленных некоторое время, а затем передали их прибывшим сотрудникам ФСБ и МВД.

Среди пленных — действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Валерий Грибакин официальный представитель Росгвардии

За проявленные в ходе операции мужество и героизм росгвардейцев представят к государственным наградам.

Диверсанты планировали громкие теракты в России

По данным ФСБ, участники ДРГ планировали резонансные теракты на российских объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы. При себе у них было большое количество гранат, американские автоматы и взрывные устройства.

В ФСБ показали арсенал диверсантов производства стран НАТО.

Помимо большого количества оружия западных образцов, у участников ДРГ были при себе приборы ночного видения и приспособления для бесшумной стрельбы, а также специальные технические средства для проведения разведки и диверсий.