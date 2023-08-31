ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?
В Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, МВД и Росгвардии в результате совместной спецоперации уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), состоящую из военнослужащих элитных украинских подразделений, — об этом сообщили в спецслужбе.
В результате боев двоих бойцов ДРГ ликвидировали, еще пятерых взяли в плен. При этом двое росгвардейцев получили ранения — их представят к госнаградам.
Диверсанты проникли в Брянскую область
ДРГ, состоящая из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), а также Главного разведуправления (ГУР) и Службы специальных операций (ССО) Минобороны Украины, проникла в Навлинский район Брянской области 30 августа. Об их прибытии российские силовики узнали заранее, поэтому стали прочесывать территорию для выявления диверсантов.
Личный состав территориального органа Росгвардии был оперативно ориентирован на поиск и задержание диверсантов. Пятеро росгвардейцев проводили поисковые мероприятия в лесном массиве Навлинского района, в ходе которых была обнаружена группа из семи человек
Семерых вооруженных людей в камуфляже заметили у населенных пунктов Сосновское и Глинное, в 50 километрах от государственной границы. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, группу росгвардейцев возглавлял начальник разведки Брянского управления Росгвардии.
Участников ДРГ задержали после внезапной атаки
Старший группы росгвардейцев решил оставить двоих бойцов в засаде, а троих отправить за диверсантами. Когда участники ДРГ остановились на привал, бойцы Росгвардии внезапно атаковали их с трех сторон.
Хотя соотношение сил было один к двум не в нашу пользу, фактор неожиданности сработал
В ходе боя двое росгвардейцев получили легкие пулевые ранения, но сумели уничтожить двоих диверсантов, оказавших сопротивление, и взять в плен еще четверых. Седьмого участника ДРГ захватили оставшиеся в засаде бойцы Росгвардии. Росгвардейцы удерживали пленных некоторое время, а затем передали их прибывшим сотрудникам ФСБ и МВД.
Среди пленных — действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
За проявленные в ходе операции мужество и героизм росгвардейцев представят к государственным наградам.
Диверсанты планировали громкие теракты в России
По данным ФСБ, участники ДРГ планировали резонансные теракты на российских объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы. При себе у них было большое количество гранат, американские автоматы и взрывные устройства.
В ФСБ показали арсенал диверсантов производства стран НАТО.
Помимо большого количества оружия западных образцов, у участников ДРГ были при себе приборы ночного видения и приспособления для бесшумной стрельбы, а также специальные технические средства для проведения разведки и диверсий.