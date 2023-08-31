Депутат Хинштейн раскрыл подробности боя росгвардейцев с диверсантами с Украины

Депутат Хинштейн: росгвардейцы ждали в засаде украинскую ДРГ в Брянской области

Росгвардейцы устроили засаду для украинских диверсантов, проникших на территорию Брянской области вечером 30 августа. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, примерно в 19:10 по местному времени у силовиков появилась информация о попытке прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), и они стали прочесывать периметр. Рядом с селом Глинное были замечены вооруженные люди в камуфляже. Старший группы — начальник разведки Брянского управления Росгвардии — принял решение оставить двоих бойцов в засаде, а троих отправить за диверсантами, рассказал подробности депутат.

Росгвардейцы атаковали членов ДРГ, когда они встали на привал, сразу с трех сторон. «Хотя соотношение сил было 1:2 не в нашу пользу, фактор неожиданности — сработал», — отметил Хинштейн. Он добавил, что двое росгвардейцев получили пулевые ранения в ходе боя, тем не менее им удалось уничтожить двоих диверсантов и взять в плен четверых.

Седьмого члена ДРГ взяли оставшиеся в засаде бойцы.

Ранее 31 августа стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии уничтожили группу украинских диверсантов. Она состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, Главного разведуправления Минобороны Украины и Службы специальных операций Минобороны Украины. Они намеревались совершить резонансные теракты на объектах инфраструктуры военной и энергетической сферы.