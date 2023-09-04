Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию брянского села

Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию брянского села Подывотье

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию России в районе села Подывотье Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, до этого минометному обстрелу подвергся Севский район, где расположено село. Там завязался бой — перестрелка длится до сих пор.

Как утверждает Mash, в составе ДРГ присутствует примерно 10 человек. С собой у них заметили американские винтовки М4 5,56-миллиметра с глушителем. Также диверсанты имели при себе запасы взрывчатки и рации.

4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале, что село Подывотье было обстреляно со стороны Украины. По его сведениям, в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.

31 августа сообщалось, что в Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, МВД и Росгвардии в результате совместной спецоперации уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), состоящую из военнослужащих элитных украинских подразделений.

Тогда в результате боев двоих бойцов ДРГ удалось ликвидировать, еще пятеро были взять в плен. Двое сотрудников Росгвардии получили ранения — их решили представить к государственным наградам.

