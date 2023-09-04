Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 4 сентября 2023Россия

Украинские диверсанты пытались прорваться на территорию брянского села

Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию брянского села Подывотье

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться на территорию России в районе села Подывотье Брянской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, до этого минометному обстрелу подвергся Севский район, где расположено село. Там завязался бой — перестрелка длится до сих пор.

Как утверждает Mash, в составе ДРГ присутствует примерно 10 человек. С собой у них заметили американские винтовки М4 5,56-миллиметра с глушителем. Также диверсанты имели при себе запасы взрывчатки и рации.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха» Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
«Стресс двадцать четыре на семь. А тут приколюха»Российские военные носят на СВО забавные шевроны. Кто их придумывает?
16 июля 2023
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023

4 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале, что село Подывотье было обстреляно со стороны Украины. По его сведениям, в результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.

31 августа сообщалось, что в Брянской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, МВД и Росгвардии в результате совместной спецоперации уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), состоящую из военнослужащих элитных украинских подразделений.

Тогда в результате боев двоих бойцов ДРГ удалось ликвидировать, еще пятеро были взять в плен. Двое сотрудников Росгвардии получили ранения — их решили представить к государственным наградам.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке

    В Курске россиянину дали 20 лет за сбыт наркотиков и госизмену

    ФСБ задержала члена украинского нацбатальона в Херсонской области

    Фальков подписал приказ об отстранении директора Института США и Канады РАН

    Россиянам назвали экономичные способы сделать интерьер дома богаче

    В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

    Одна из моделей Lada подорожала

    Показан увеличивающий риск ожирения механизм

    Россиянина под наркотиками задержали из-за истерики на популярном курорте Турции

    Банкир поймал сорвавшуюся с пятого этажа девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости