Замглавы Минцифры освободили от должности по его просьбе

Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры по его просьбе

Заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима освободили от должности по его просьбе. Об этом стало известно из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соответствующий документ подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Освободить Кима Дмитрия Матвеевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Ким занимал эту должность с мая 2021 года. На сайте Минцифры говорится, что он курировал государственную политику в сфере электросвязи, в том числе использование радиочастотного спектра.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Максима Паршина. До этого Паршину вменяли получение особо крупной взятки в размере 3,5 миллиона рублей. Его взяли с поличным в одном из столичных ресторанов.