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23:58, 29 сентября 2023Россия

В Екатеринбурге учителям запретили связь с родителями через WhatsApp и Telegram

Е1: в Екатеринбурге учителям запретили связь с родителями в WhatsApp и Telegram

Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Екатеринбурге учителям запретили связываться с родителями учеников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Соответствующие уведомления получают родители школьников от классных руководителей. Об этом сообщает местное издание Е1.

Как отмечается, это делается ради того, чтобы перевести школьное общение на отечественную платформу. Пока же родителям предлагают держать связь с помощью классического бумажного дневника.

В ноябре прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал идею перенести переписку учителей с родителями учеников из WhatsApp в Telegram или «VK Мессенджер», с которой выступили некоторые учебные заведения. Министр отказался поддержать запрет на общение учителей и родителей в американском мессенджере.

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