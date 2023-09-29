Германия договорилась о встрече с пятью центральноазиатскими странами

Шольц договорился о новой встрече с лидерами пяти центральноазиатских стран

Лидеры ФРГ, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана условились о встрече. Об этом на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик назвал особенным событием визит лидеров пяти государств Центральной Азии в Берлин. «Мы договорились, что встретимся еще раз в этом формате», — указал он.

Ранее Шольц признался, что власти Германии рассматривают Казахстан в качестве важного торгового партнера и планируют снизить зависимость Берлина от импорта российских энергоресурсов за счет расширения маршрутов доставки сырой нефти из Казахстана. Канцлер выразил надежду, что власти среднеазиатской страны помогут ему в этом вопросе.

Кроме того, он поблагодарил руководство Казахстана за его содействие ЕС в проведении политики соблюдения действующих международных санкций в отношении России.