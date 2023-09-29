Курс евро превысил 103 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 103 рубля впервые с 20 сентября

В ходе утренних торгов на Московской бирже курс евро в моменте превысил отметку 103 рубля. Это произошло впервые с 20 сентября 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте площадки.

Ближе к 11:10 по московскому времени котировки незначительно отыграли пиковый прирост до 103,11 рубля и опустились до уровня в 102,96 рубля. Однако уже к 11:18 европейская валюта вновь укрепилась до 103 рублей. Прирост с начала дня составил 0,76 процента. Курс доллара к этому времени достиг отметки в 97,23 рубля, котировки американской валюты к уровню закрытия предыдущей сессии увеличились почти на полпроцента — на 0,43 процента.

Ранее в Министерстве экономического развития предсказали пик укрепления российской валюты к июню 2024 года до 87,5 рубля за доллар и 97,5 рубля за евро. Согласно ожиданиям ведомства, курс доллара к концу 2023 года окажется на уровне 94 рублей, а «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар». Что касается евро, то европейская валюта, по прогнозу Минэкономразвития, будет находиться ниже отметки в 100 рублей всего пять месяцев — с мая по сентябрь 2024 года.