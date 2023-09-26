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18:15, 26 сентября 2023Экономика

Предсказан пик укрепления курса рубля

Минэкономики: валюта России укрепится к июню 2024 года до 87,5 рубля за доллар

Фото: Gary Cameron / Reuters

На пике укрепления российской валюты, который ожидается в июне 2024-го, доллар будет стоить 87,5 рубля, а евро – 97,5 рубля, следует из прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы, подготовленного Минэкономразвития. С материалами ознакомился «Интерфакс».

Документ одобрен на заседании правительства России 22 сентября. Тогда же глава министерства Максим Решетников заявил, что курс доллара к концу 2023 года окажется на уровне 94 рублей, а «новое равновесие будет формироваться на уровне 90-92 рублей за доллар». В прогнозе предсказана стабилизация курса в районе этих значений с середины предстоящего года.

В декабре 2024 года курс ожидается на уровне 91,7 рублей за доллар и 102,3 рублей за евро. При этом ниже 100 рублей за весь указанный период евро по прогнозу будет находиться всего пять месяцев — с мая по сентябрь следующего года.

Ранее сообщалось, что в Минфине ожидают рост на 14 процентов поступлений налогов в бюджет России в 2024 году. «Принято решение не повышать основные налоги, упор будет сделан на администрирование», — прокомментировал такую цель замминистра финансов Алексей Сазанов. Он назвал ее очень амбициозной.

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    Дмитрий Воронин
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