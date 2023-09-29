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08:05, 29 сентября 2023Россия

Путин встретился с замминистра обороны Евкуровым

Путин провел встречу с заместителем министра обороны Евкуровым
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщает Кремль в Telegram-канале.

Встреча состоялась вечером в четверг, 28 сентября. На ней также присутствовал экс-командир «Вагнера» Андрей Трошев. Участники разговора обсудили формирование добровольческих подразделений.

Во время разговора глава государства обратил внимание на то, что социальные гарантии для всех участников СВО, в том числе добровольцев и кадровых военных, должны быть одинаковыми.

В тот же день Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава государства предложил Кадырову обсудить ситуацию в экономике Чечни, отметив, что в целом она положительная. Впоследствии сам Кадыров рассказал, что также обсудил с президентом строительство новой мечети в Москве.

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    Анастасия Шейкина
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