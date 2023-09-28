Путин провел встречу с Кадыровым

Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым по экономике Чечни

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава государства предложил Кадырову обсудить ситуацию в экономике Чечни, отметив, что в целом она положительная.

Кроме того, Путин попросил чеченского лидера передать наилучшие пожелания участникам специальной военной операции. Президент подчеркнул, что командиры на местах уверены в бойцах из республики и считают, что они не подведут.

В свою очередь, Кадыров заверил Путина, что военнослужащие находятся в хорошем расположении духа и все их проблемы решаются.

В августе Кадыров, рассуждая о преданности президенту, назвал себя дважды обязанным ему жизнью и заявил, что всегда готов выполнить любой его приказ. «Я пехотинец Верховного Главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и ее интересам», — сказал он.