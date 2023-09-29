Бывшая модель Playboy стала уборщицей и обрела счастье

45-летняя бывшая эротическая модель из Великобритании Венера Твигг стала уборщицей после завершения гламурной карьеры и обрела счастье. Свою историю она рассказала The Sun.

Твигг начала модельную карьеру в 20 лет. В 21 год она сделала себе операцию по увеличению груди, за что получила большие деньги от издателей, и стала много сниматься в нижнем белье и топлес. Она прославилась как одна из моделей Playboy и даже принимала участие в вечеринках в знаменитом особняке Хью Хефнера в Лос-Анджелесе.

Женщина вспоминает, что ее постоянно просили «показать сиськи» на различных мероприятиях и на съемках, что ей нравилось и казалось проявлением «дикой свободы». При этом карьера в эротической индустрии раздражала многих соседей в родном городке. «Я игнорировала все это и продолжала работать моделью, следуя девизу моей мамы: "Живи сегодня, потому что завтра может не наступить"», — поделилась воспоминаниями Твигг.

Модель снималась и участвовала в мероприятиях более десяти лет, а в 2006 году купила большой дом, который сейчас сдает. Когда Твигг исполнилось 35 лет, она решила начать новую жизнь. Женщина призналась, что во многом это произошло из-за появления молодых конкуренток и развития социальных сетей. Ей казалось, что эротические модели в прежнем понимании утратили былую популярность.

Какое-то время она управляла модельным агентством, но потом решила вложить деньги в новый бизнес и начала заниматься уборкой. В настоящее время Твигг владеет собственным клининговым сервисом на юге Англии. «Это, наверно, шокирует старых фанатов, но теперь моя жизнь — полная противоположность прошлой. […] Раньше я постоянно бывала на вечеринках, а теперь предпочитаю гулять с собакой на природе», — рассказала она.

Сейчас она живет с партнером в небольшом доме, занимается уборкой помещений и полностью счастлива. Женщина признается, что любит вспоминать свою прошлую жизнь, но теперешняя нравится ей не меньше. «Сначала я даже думала, что со мной что-то не так. Но потом поняла, что со временем мы меняемся. Теперь мне больше нравятся тишина и покой, чем блеск и гламур», — подытожила Твигг.

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