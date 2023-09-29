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12:47, 29 сентября 2023Россия

Облитый шампанским россиянин загорелся из-за муки и попал на видео

«112»: облитый шампанским житель Воронежской области загорелся из-за мучной пыли

Житель Воронежской области, облитый друзьями шампанским в день рождения, загорелся из-за мучной пыли. Происшествие с россиянином попало на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «112».

На представленном видеоролике видно, как товарищи поздравляют именинника с алкогольными напитками и тортом. Когда молодой человек стал задувать свечи на десерте, его из мешка обсыпали мукой. После этого парень оказался объят пламенем. Друзья бросились ему на помощь.

Как утверждает «112», житель Воронежской области не получил серьезных травм. У него только обгорели ресницы.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии загорелся из-за взрыва самогонного аппарата. Все произошло в небольшом частном доме на улице Куйбышевской в городе Баймаке.

После россиянина доставили в медицинское учреждение. Кроме того, пострадала его знакомая, от госпитализации женщина отказалась.

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    Анна Щербакова
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