Россиянин загорелся из-за взрыва самогонного аппарата

В Башкирии мужчина загорелся из-за взрыва самогонного аппарата

Житель Башкирии загорелся из-за взрыва самогонного аппарата, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в небольшом частном доме на улице Куйбышевской в городе Баймак. «В результате происшествия пострадал мужчина, доставлена в больницу и женщина, которая после осмотра врачами от госпитализации отказалась», — говорится в заявлении ведомства.

Telegram-канал Mash Batash уточнил, что россиянин делал алкоголь с помощью самогонного аппарата. Устройство сдетонировало, но по какой причине — пока неизвестно. После этого загорелся мужчина, его потушила жена, она же вызвала скорую и пожарных. Пострадавший в реанимации с ожогами примерно 50 процентов тела, у супруги обгорели плечи, руки и лицо.