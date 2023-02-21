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17:46, 21 февраля 2023Россия

Россиянин загорелся из-за взрыва самогонного аппарата

В Башкирии мужчина загорелся из-за взрыва самогонного аппарата

Фото: Pavlov Roman / Shutterstock / Fotodom

Житель Башкирии загорелся из-за взрыва самогонного аппарата, сообщила пресс-служба управления МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в небольшом частном доме на улице Куйбышевской в городе Баймак. «В результате происшествия пострадал мужчина, доставлена в больницу и женщина, которая после осмотра врачами от госпитализации отказалась», — говорится в заявлении ведомства.

Telegram-канал Mash Batash уточнил, что россиянин делал алкоголь с помощью самогонного аппарата. Устройство сдетонировало, но по какой причине — пока неизвестно. После этого загорелся мужчина, его потушила жена, она же вызвала скорую и пожарных. Пострадавший в реанимации с ожогами примерно 50 процентов тела, у супруги обгорели плечи, руки и лицо.

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Евгения Куликова
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