Названы сроки попадания радиоактивной воды с «Фукусимы-1» в российскую акваторию

Эксперт Байталюк: радиоактивная вода с «Фукусимы» попадет в Россию через 7 лет

Воды охладителей, которые сбрасываются с атомной электростанции «Фукусима-1», не выносятся напрямую в российскую акваторию, но могут достигнуть ее через семь лет. Об этом рассказал заместитель директора — руководитель тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Байталюк, передает его прогноз ТАСС.

«Те воды, которые выпускает японская сторона у себя, напрямую не попадают в российские воды. Через северотихоокеанский дрейф они выносятся в открытую часть Тихого океана, там смешиваются, и только лет через 7-10 эта водная масса может достичь российской акватории. Прямых выносов в российские воды, где ведется промысел, сбрасываемых с "Фукусимы-1" вод нет и не будет», — сказал Байталюк.

Япония 24 августа начала сброс воды с поврежденной АЭС «Фукусима-1». Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов. Японские власти заверили, что вода будет разбавлена, пока содержание этого вещества в ней не достигнет нормы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что изменений содержания радиоактивных веществ в воде после сброса воды с атомной электростанции «Фукусима» пока не обнаружено.

