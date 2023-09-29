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21:07, 29 сентября 2023Культура

Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

Жена Валентина Голубенко заявила, что заслуженный артист находится в реанимации

Кадр: Фильм «Антикиллер»

Жена российского актера Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации. Она дала комментарий для NEWS.ru.

В настоящий момент заслуженный артист России находится в отделении реанимации, где медики обследуют его сосуды. Отмечается, что у него возникли проблемы с ногами, его обследуют врачи. «Валентин Алексеевич действительно сейчас в больнице, его экстренно госпитализировали, у него многоочаговое поражение головного мозга. Сейчас он в реанимации», — заявила жена Голубенко.

82-летнему актеру стало плохо ночью, когда он находился в пансионате. Голубенко проходит лечение в том же медицинском учреждении, где ему ранее проводили операцию. По словам экспертов, у него могло возникнуть обострение.

Ранее сообщалось о том, что Валентина Голубенко экстренно госпитализировали. Актер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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    Сергей Равин
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