Заслуженного артиста Валентина Голубенко экстренно госпитализировали

82-летнего заслуженного артиста России Голубенко экстренно госпитализировали

82-летнего заслуженного артиста России Валентина Голубенко экстренно госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, актер находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него дисциркуляторную энцефалопатию — прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга. Ситуация осложняется хроническими заболеваниями артиста — сейчас медики борются за его жизнь.

Валентин Голубенко сыграл более, чем в 130 отечественных проектах. Артист участвовал в съемках таких фильмов, как «Мастер и Маргарита», «Кин-дза-дза!», «Гардемарины, вперед!» и многих других.

Ранее сообщалось, что у известного российского джазового пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце. 79-летнему народному артисту России стало плохо в его столичной квартире: у него онемели конечности, а кончики пальцев начало покалывать. Музыкант вызвал скорую: врачи оказали ему первую помощь, которой было недостаточно — Бриля на носилках вынесли из дома и повезли в медицинское учреждение.

Позже Бриль опроверг информацию об остановке сердца, однако подтвердил, что находился в медицинском учреждении.