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13:34, 29 сентября 2023Культура

Известный пианист Игорь Бриль опроверг информацию об остановке сердца

Baza: пианист Бриль опроверг информацию, что его откачивали дефибриллятором

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известный российский джазовый пианист Игорь Бриль опроверг информацию, что врачи откачивали его дефибриллятором из-за остановки сердца во время госпитализации. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами Telegram-канала Baza.

Артист пояснил, что ему действительно стало плохо дома в среду, 27 сентября. Приехавшие в квартиру к музыканту медики решили доставить его в больницу и понаблюдать за его состоянием, так как у Бриля была аритмия. Через полтора дня после госпитализации пианиста выписали.

Отвечая на вопрос журналиста, правда ли, что его сердце чуть не остановилось во время экстренной госпитализации и врачам пришлось восстанавливать сердечный ритм музыканта с помощью дефибриллятора, он рассмеялся и заявил, что это выдумки. Бриль добавил, что занимается подготовкой к концерту, запланированному на завтра.

Ранее сообщалось, что у Бриля чуть не остановилось сердце. 79-летнему народному артисту России стало плохо в его столичной квартире: у него онемели конечности, а кончики пальцев начало покалывать. Музыкант вызвал скорую: врачи оказали ему первую помощь, которой было недостаточно — Бриля на носилках вынесли из дома и повезли в медицинское учреждение.

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    Анастасия Астахова
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