Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:37, 29 сентября 2023Культура

У известного джазового пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце

У известного джазмена Игоря Бриля чуть не остановилось сердце при госпитализации

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

У известного российского джазового пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце во время экстренной госпитализации. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным портала, 79-летнему народному артисту России стало плохо в его столичной квартире: у него онемели конечности, а кончики пальцев начало покалывать. Музыкант вызвал скорую: врачи оказали ему первую помощь, которой оказалось недостаточно — Бриля на носилках вынесли из дома и повезли в медицинское учреждение.

Во время госпитализации пианисту стало хуже — медикам удалось восстановить его сердечный ритм с помощью дефибриллятора. Сейчас состояние музыканта оценивается как стабильно тяжелое, он находится под наблюдением врачей.

Игорь Бриль является автором музыки к таким спектаклям и фильмам, как «Зангезур», «Кот в сапогах», «Серсо» и многим другим. Пианист выступал на одной сцене вместе с Джоном Фрейзером, Бобом Хатчерсоном, Джо Хендерсоном, Рэем Чарльзом, Диззи Гиллеспи другими известными джазменами.

Ранее стало известно, что российского певца Игоря Николаева выписывают из клиники после перенесенной операции на сердце.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

    Летевшие из Антальи россияне сняли видео из подавшего сигнал бедствия самолета

    В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

    В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

    Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

    В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

    На Украине заочно осудят Януковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости