У известного джазового пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце

У известного джазмена Игоря Бриля чуть не остановилось сердце при госпитализации

У известного российского джазового пианиста Игоря Бриля чуть не остановилось сердце во время экстренной госпитализации. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным портала, 79-летнему народному артисту России стало плохо в его столичной квартире: у него онемели конечности, а кончики пальцев начало покалывать. Музыкант вызвал скорую: врачи оказали ему первую помощь, которой оказалось недостаточно — Бриля на носилках вынесли из дома и повезли в медицинское учреждение.

Во время госпитализации пианисту стало хуже — медикам удалось восстановить его сердечный ритм с помощью дефибриллятора. Сейчас состояние музыканта оценивается как стабильно тяжелое, он находится под наблюдением врачей.

Игорь Бриль является автором музыки к таким спектаклям и фильмам, как «Зангезур», «Кот в сапогах», «Серсо» и многим другим. Пианист выступал на одной сцене вместе с Джоном Фрейзером, Бобом Хатчерсоном, Джо Хендерсоном, Рэем Чарльзом, Диззи Гиллеспи другими известными джазменами.

Ранее стало известно, что российского певца Игоря Николаева выписывают из клиники после перенесенной операции на сердце.